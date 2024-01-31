Описание товара не соответствует заявленному: вместо игрушки 23 см, прислали 12 см. Ее стоимость на этом же сайте в два раза дешевле, а нам они заявляют, что виноват производитель, что указал такие размеры и менять они ничего не могут. Т.е. одна и та же игрушка у них на сайте стоит 220 рублей и 555 рублей, просто указали разные размеры. Предложили принести в «Пункт выдачи» и бросили трубку. Ближний свет из области к ним добираться. На это, похоже, и рассчитано. Хамство – вот что ждет вас при покупке в этом магазине!

Ксения

Ксения 26.12.2017