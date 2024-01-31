Happybook – это сервис, который поможет вам создать уникальную фотокнигу. Воспользуйтесь бесплатным онлайн-редактором: загрузите любимые фотографии на сайт и выберите подходящий макет из коллекции. Оформить дизайн книги не составит труда: в каталоге представлено множество готовых шаблонов, клип-артов и фотоэффектов. Кроме того, при желании вы можете обратиться к специалистам сервиса и поручить им работу над книгой. Вся продукция печатается на профессиональном полиграфическом оборудовании. Кроме фотокниг, компания также изготавливает эксклюзивные календари, ежедневники, журналы, открытки и фотохолсты. Купоны и промокоды Happybook («Хеппибук») за январь 2024 года позволят вам заниматься творчеством с выгодой. Сохраняйте приятные воспоминания на бумаге и радуйте своих близких подарками, которые сделали своими руками!

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