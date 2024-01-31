Я очень рада знакомству с данным интернет магазином. Мне его советовали многие знакомые, но я как-то не решалась там заказывать, боялась, что продают подделки, ведь цены у них ниже, чем в других интернет магазинах. Но моя подруга силой вынудила меня там заказать, и я была приятно удивлена. Здесь на самом деле оригинальная продукция по доступным ценам. И срок годности всегда в порядке, хотя другие магазины, где я покупала, бывало грешили этим. Заказ всегда приходит вовремя, упаковка не повреждена. Также они часто радуют маленькими бонусами в заказах, а это очень приятно, и всегда после распаковки хочется заказать снова ещё что-то. Теперь я постоянный клиент интернет магазина Hairsrussia, и даже не думаю его менять.

Лилия

Лилия 19.12.2017