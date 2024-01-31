Промокоды и купоны Gsmin
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Отзывы покупателей
Классный магазин! Легко дозвониться из любой точки России по бесплатному номеру, консультанты вежливые, доставка быстрая, да и товар качественный (покупал телефон). В общем все понравилось :) Наверное, только один есть неудобный момент - при оформлении заказа нужно отключать адблок либо он не оформится. Но это так даже не минус, а просто ошибка программиста сайта)
- Георгий
- 17.06.2017
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