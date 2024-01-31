Интернет-магазин «Грунтовик» специализируется на продаже металлоискателей, оригинальных аксессуаров и катушек для детекторов. Кроме того, на сайте представлены пикпойнтеры для определения абсолютно точного местоположения искомого предмета. Компания является эксклюзивным дистрибьютором популярных производителей: Fisher, Garrett, Nokta, Makro и других. Основное преимущество сервиса – продолжительная гарантия на любые товары из каталога. Экономных клиентов также привлекают постоянные акции и распродажи электронных приборов. Заинтересован в покупке металлодетектора? Тогда тебе наверняка пригодятся наши промокоды «Грунтовик» за январь 2024 года. С помощью действующих купонов можно получить скидку на выбранные устройства из каталога магазина. Главное – успеть активировать подходящий код до конца действия акции.

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