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Промокоды «Грамикс»

Новых промокодов для Грамикс нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «Грамикс» январь 2024

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Отзывы покупателей

Сделала заказ в магазине. Пока ждала звонка начиталась отзывов о том, что магазин не подтверждает кучу заказов. Так и в моем случае. Из двух позиций ни одной.

  • МАРИЯ
  • 27.12.2015

Заказала себе мороженицу, привлекли меня сюда низкие цены,оказалось, на сайте помимо мелкой бытовой техники еще много всяких мелких товаров, интересно покопаться. Выбрала себе доставку с курьером, стоила она 350 рублей. В тот же день я получила сообщение с номером заказа. На следующий день мне позвонили и довольно грубо сообщили,что если я не заберу свой заказ,то его продадут. Но ведь я заказывала доставку с курьером! Оказалось ,что мой заказ перепутали с чьим-то другим, а где мой - неизвестно и все отказались мне помочь с этим. В итоге заказ мой нашелся, но прошло очень много времени и потрачено много нервов. К тому же товар оказался среднего качества. Не знаю, у меня одной так или нет,но не уверена ,что буду заказывать что-нибудь еще.

  • Юлия
  • 13.06.2015
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