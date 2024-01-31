Заказала себе мороженицу, привлекли меня сюда низкие цены,оказалось, на сайте помимо мелкой бытовой техники еще много всяких мелких товаров, интересно покопаться. Выбрала себе доставку с курьером, стоила она 350 рублей. В тот же день я получила сообщение с номером заказа. На следующий день мне позвонили и довольно грубо сообщили,что если я не заберу свой заказ,то его продадут. Но ведь я заказывала доставку с курьером! Оказалось ,что мой заказ перепутали с чьим-то другим, а где мой - неизвестно и все отказались мне помочь с этим. В итоге заказ мой нашелся, но прошло очень много времени и потрачено много нервов. К тому же товар оказался среднего качества. Не знаю, у меня одной так или нет,но не уверена ,что буду заказывать что-нибудь еще.

Юлия

Юлия 13.06.2015