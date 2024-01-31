Gorenje-Rus – это интернет-магазин бренда домашней электротехники. Это духовые шкафы, вытяжки, варочные панели, посудомойки, плиты, холодильники, микроволновки, пылесосы, стиральные и сушильные машины и еще многое другое в ассортименте каталога. Компания регулярно проводит акции и предоставляет годовую гарантию на свои товары. Заказывай на сайте и получай подарки. Доставка осуществляется по территории России транспортными компаниями на выбор, есть услуга подъема на этаж, при наличии лифта – бесплатно. Воспользуйся автоматическим подбором техники на сайте, заполнив небольшую анкету, или заказывай обратный звонок и получи квалифицированную консультацию и помощь менеджера. Приобретай экономичное и качественное оборудование по разумным ценам. Активируй промокоды Gorenje-Rus («Горенье») за январь 2024 года и наслаждайся красотой, покоем и уютом в собственном обновленном доме.

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