Установил ее ради интереса.Хорошая в своем жанре. Правила просты как пень, все легко- понятно. В целом довольно однотипная игра и это надоедает.да и на другие похожа. Но выгодно отличается не таким уж жестким донатом посравнению с аналогами. остутсвие доната не слишком мешает комфортной игре. Еще плюс,что есть глобальная игра и это прикольно, с другой стороны часто она мешает.из за разницы во времени трудно конкурировать с другими игроками. Да. еще хочу сказать, что там очень красочная графика и много подарков.что тоже украшает процесс игры

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Delete 16.09.2015