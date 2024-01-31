Посещайте семейный развлекательный парк Funky World с детьми и проживите полное ярких впечатлений время вместе. Широкое пространство, множество веселых и интересных активностей, а также конкурсы и подарки для малышей каждую неделю. Проведи выходные или любой праздник в классной атмосфере с большим количеством игр для маленьких гостей. Есть аттракционы для всех возрастов: аэрохоккей, карусели, качели, батуты, образовательные зоны и много других увлекательных мероприятий. Все конструкции и оснащение парка полностью надежны и безопасны. Также парк организует разнообразные мастер-классы. Для постоянных клиентов есть бонусная программа лояльности, море спецпредложений и акций. Закажи обратный звонок и получи всю полезную информацию от грамотного консультанта. Используй при покупке билетов купоны Funky World («Фанки Ворлд») за январь 2024 года и приятно экономь на отдыхе.

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