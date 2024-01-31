Любишь экстремальный отдых? Тогда тебе точно понравится развлекательный комплекс Freezone! Здесь можно насладиться свободным полетом в аэротрубе под руководством тренера, поучаствовать в тактическом шутере в виртуальной реальности, организовать стильный корпоратив или душевный семейный праздник. На территории центра работают уютные рестораны. В спортивном парке установлено сертифицированное американское оборудование, которое отвечает международным требованиям безопасности. Компания постоянно предлагает посетителям новые услуги. Чтобы запланировать увлекательный и незабываемый досуг, совершенно необязательно тратить много денег. Сэкономить на посещении комплекса тебе помогут текущие промокоды и купоны Freezone («Фризон») за январь 2024 года. Активируй их при заполнении заявки на полет на сайте и получи бонус.

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