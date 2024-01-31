У меня была тяжелая но желанная беременность, за которую я набрала не много ни мало – почти 30 кг! Конечно за первые три месяца кормления я потеряла почти половину, но оставшиеся 13 кг не желали так просто сдаваться. Нашла в интернете информацию об этом проекте, на котором можно было совмещать гв и физ нагрузки с диетой. По началу было очень тяжело, особенно совместить уже более менее устоявшееся расписание дня с занятиями и доп готовкой для себя, но потихоньку втянулась. Достойные программы тренировок.

Мартышка

Мартышка 10.06.2016