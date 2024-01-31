Промокоды Fit For You
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Отзывы покупателей
У меня была тяжелая но желанная беременность, за которую я набрала не много ни мало – почти 30 кг! Конечно за первые три месяца кормления я потеряла почти половину, но оставшиеся 13 кг не желали так просто сдаваться. Нашла в интернете информацию об этом проекте, на котором можно было совмещать гв и физ нагрузки с диетой. По началу было очень тяжело, особенно совместить уже более менее устоявшееся расписание дня с занятиями и доп готовкой для себя, но потихоньку втянулась. Достойные программы тренировок.
- Мартышка
- 10.06.2016
Вот и я ре5шилась к лету скинуть лишние килограмчики. Приобрела программу фит фо ю на три месяца и уже похудела на 6 кг, а прошло только 10 недель, к лету буду самое оно)
- Лелечка-Лялечка
- 26.04.2016