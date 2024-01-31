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Промокоды Fit For You

Новых промокодов для FitForYou нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

У меня была тяжелая но желанная беременность, за которую я набрала не много ни мало – почти 30 кг! Конечно за первые три месяца кормления я потеряла почти половину, но оставшиеся 13 кг не желали так просто сдаваться. Нашла в интернете информацию об этом проекте, на котором можно было совмещать гв и физ нагрузки с диетой. По началу было очень тяжело, особенно совместить уже более менее устоявшееся расписание дня с занятиями и доп готовкой для себя, но потихоньку втянулась. Достойные программы тренировок.

  • Мартышка
  • 10.06.2016

Вот и я ре5шилась к лету скинуть лишние килограмчики. Приобрела программу фит фо ю на три месяца и уже похудела на 6 кг, а прошло только 10 недель, к лету буду самое оно)

  • Лелечка-Лялечка
  • 26.04.2016
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