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Акции и промокоды Fismart

Новых промокодов для Fismart нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Отличный интернет-магазин! Очень удобная навигация, заказывал дважды один раз перед новым годом 29 декабря 2016 сотейник, привезли 30 декабря - это фантастика, конкуренты даже трубку не брали)) Ребята из Фисмарт - Вы молодцы!! Вчера получил очередной заказ. Упаковано все идеально, качество на высоте, спасибо.

  • Сергей Одинцово
  • 14.04.2017
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