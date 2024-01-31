Онлайн-платформа Finarium предлагает дистанционные курсы для повышения финансовой грамотности и получения заработка. Клиенты компании обучаются основам ведения семейного бюджета, узнают, как защитить накопления от инфляции, повышают личную эффективность, осваивают управление инвестиционным портфелем и приобретают первые ценные бумаги. Кроме того, на сайте представлены познавательные материалы для опытных инвесторов. Программы включают видеоролики с лекциями и тесты, позволяющие оценить свой уровень знаний. Привлекают перспективы, которые открывает качественное обучение в сфере финансов? Отличные новости для вас: на курсах всегда можно сэкономить! На этой странице собраны рабочие промокоды Finarium («Финариум») за январь 2024 года: активируйте их как можно скорее, чтобы получить максимальную скидку на выбранную программу.

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