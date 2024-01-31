Fashion Fabric является интернет-магазином швейной фурнитуры и тканей в Москве. В каталоге легко отыскать множество вариантов, различных по типу, принтам, цвету и фактуре, а также необходимых мелочей для шитья. Трикотаж, гипюр, экокожа – все это здесь. Приобретай классные товары на распродаже или по действующим акциям и плати меньше. Магазин осуществляет доставку по МО и России бесплатно при выполнении условий. А также постоянных клиентов порадует наличие накопительной программы лояльности: покупай чем больше, тем выгоднее. Резервирование действует до трех суток. Возможны оптовые поставки под заказ. Сервис работает без выходных, свободно уточняй детали в чате, по телефону или в удобном мессенджере, заказывай заинтересовавшие образцы и проверяй спецпредложения. А с промокодами Fashion Fabric за январь 2024 года можно сэкономить еще немного, просто введи их при оформлении доставки и радуйся покупкам.

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