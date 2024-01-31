Купоны ExitGames
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Отзывы покупателей
Были с друзьями недавно впервые, впечатления хорошие. Квесты интересные, затягивают с головой, а качественное оформление только добавляет шарма. Очень затягивает! Персонал приятный, отзывчивый. Все понравилось, обязательно пойдем еще, благо что идей у разработчиков квестов очень много, хочется попробовать разное)
- Никита
- 08.11.2015
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