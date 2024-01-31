Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Услуги
  4. Образование
  5. Examer

Промокоды Examer

Активные купоны и промокоды Examer январь 2024

Скидка 300 рублей на оплату обучения по промокоду!
PYB Показать код
PYB Показать код
Курсы подготовки к экзаменам в «Школково» с экономией 500 рублей по промокоду! Все промокоды Школково (8)
Все промокоды
500 Показать код
500 Показать код
До -36% на онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ!
Открыть купон
Открыть купон
Подготовка к экзаменам по одному предмету стоимостью 3290 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Курс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по двум предметам по цене 5590 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
-3500 рублей при оплате курса Blender в «Вольнице» при вводе промокода! Все промокоды Вольница (6)
Все промокоды
usb Показать код
usb Показать код

Промокоды сайтов, похожих на Examer

Все продукты школы Bang Bang Education с экономией 5% по коду! Все промокоды Bang Bang Education (7)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
Эксклюзив! Сэкономь до 70% при оплате премиум-тарифа в Puzzle English по коду! Все промокоды Puzzle English (14)
Все промокоды
023 Показать код
023 Показать код
Год Premium-подписки в Lingualeo с выгодой 55% по эксклюзивному промокоду! Все промокоды Lingualeo (5)
Все промокоды
ITY Показать код
ITY Показать код
Подготовка к экзаменам с экономией 15% при активации промокода в школе «Годограф»! Все промокоды Годограф (3)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Любой курс в OTUS с дополнительной скидкой 5% по промокоду! Все промокоды OTUS (19)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-10% на курсы в «Московском Институте Психологии» по промокоду! Все промокоды Московский Институт Психологии (4)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Эксклюзив! -15% на онлайн-курсы по промокоду в «Контур.Школе»! Все промокоды Контур.Школа (4)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 8% по промокоду на курсы английского языка от «Яндекс Практикум»! Все промокоды Яндекс Практикум (30)
Все промокоды
new Показать код
new Показать код
Промокод на два бесплатных онлайн-занятия в «Тетрике»! Все промокоды Тетрика (9)
Все промокоды
os2 Показать код
os2 Показать код
-15% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки по промокоду! Все промокоды Экстерн (4)
Все промокоды
022 Показать код
022 Показать код
До 6 уроков английского языка в подарок при использовании промокода! Все промокоды Skillbox (13)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-55% на годовую подписку в Lectr с вводом промокода! Все промокоды Lectr (6)
Все промокоды
r55 Показать код
r55 Показать код
300 рублей на счет по промокоду от «Викиум»! Все промокоды Викиум (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 5% на все онлайн-курсы в PurpleSchool при вводе промокода! Все промокоды PurpleSchool (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Курсы в «Логомашине» с экономией до 40% и еще -10% дополнительно по промокоду! Все промокоды Логомашина (4)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-10% на занятия с логопедом в школе «Мой Логопед» при активации промокода! Все промокоды Мой Логопед (8)
Все промокоды
N30 Показать код
N30 Показать код
-42% на курс «Программист со специализацией» в HTML Academy и еще -3% по промокоду! Все промокоды HTML Academy (8)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Обучающий курс с экономией 40% при вводе кода + курс по финансовой грамотности в подарок в Rebotica! Все промокоды Rebotica (10)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

Годограф
Годограф
Институт профессионального образования
Институт профессионального образования
Викиум
Викиум
Актион
Актион
Вольница
Вольница
МИТМ
МИТМ

Отзывы покупателей

Шикарный помощник в подготовке к экзаменам! Занимался весь год и отлично все сдал! Подготовка проходила в удобной нескучной форме, поэтому было желание учиться. Будущим выпускникам советую воспользоваться сервисом Examer, чтобы быть уверенным в своих силах!

  • Николай
  • 24.06.2017

ЕГЭ такая штука, к которой надо готовиться года за 2, наверно! Чтобы не нервничать и не позабывать все на свете, я решила воспользоваться помощью Examer'а. Очень хороший сайт, где все подробно описано, придуманы интересные упражнения и задания. ЕГЭ сдала отлично и совсем не переживала)

  • Алина
  • 24.06.2017
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!