Промокоды и акции Estee Lauder
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Отзывы покупателей
Сложно конечно писать отзывы о таком индивидуальном деле, как косметика, но не зря же есть столько бьюти-блогов, можно и мне попробовать)) Я давно уже пользуюсь практически только люксовой косметикой, но и эксперименты люблю. Продукты Эсте Лаудер можно купить и у нас в магазинах косметики, но я решила сделать заказ с официального сайта, выбор там больше и можно быть точно уверенной в качестве. Заказывала аромат Jasmine White Moss и помаду Vanilla truffle. Доставка ЕМС у меня была бесплатная. Никаких нареканий у меня к магазину нет, покупки пришли без повреждений и в срок. Теперь радуюсь аромату и пользуюсь модным оттенком помады, марка Эсте Лаудер радует :)
- Алёночка
- 25.10.2015
Крема у Estee Lauder просо супер, пользуюсь только их уходовой косметикой! И для молодой, и для возрастной кожи самое то. Пользуюсь и я, и мама, не было аллергии и эффект есть.
- Stacy
- 23.09.2015