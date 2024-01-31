Сложно конечно писать отзывы о таком индивидуальном деле, как косметика, но не зря же есть столько бьюти-блогов, можно и мне попробовать)) Я давно уже пользуюсь практически только люксовой косметикой, но и эксперименты люблю. Продукты Эсте Лаудер можно купить и у нас в магазинах косметики, но я решила сделать заказ с официального сайта, выбор там больше и можно быть точно уверенной в качестве. Заказывала аромат Jasmine White Moss и помаду Vanilla truffle. Доставка ЕМС у меня была бесплатная. Никаких нареканий у меня к магазину нет, покупки пришли без повреждений и в срок. Теперь радуюсь аромату и пользуюсь модным оттенком помады, марка Эсте Лаудер радует :)

Алёночка

Алёночка 25.10.2015