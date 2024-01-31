Era of Legends – это новая бесплатная многопользовательская онлайн игра, которую так легко установить на свой смартфон с любого доступного маркетплейса. Тебя ждут разные расы, яркая графика, захватывающие путешествия и сражения. Исследуй огромный и разнообразный мир с разными биомами и интересными миссиями. Пройди длинную вереницу сюжетных квестов, помогай соратникам в их поисках, уничтожай врагов и находи скрытые тайники с сокровищами. Уничтожь пробуждающееся зло и сохрани порядок и спокойствие на мирных землях. Выбирай скорее один из десятка классов создавай своего аватара и отправляйся на поиски подвигов. Сражайся с другими игроками на аренах, ходи в рейды и подземелья, заводи питомцев и развлекайся на всю катушку. А в официальном магазине можно приобрести красивые предметы для игры. Воспользуйся нашими промокодами и бонус-кодами Era of legends («Эра оф легенд») за январь 2024 года и получай замечательные бонусы и играй скорее.

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