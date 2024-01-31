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Промокоды EF English Live

Новых промокодов для EF English Live нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Хочу поделиться впечатлениями о этой программе. Начну с достоинств. Удобный, достаточно информативный и эффективный курс, занятия разные - есть практика устной речи и письменной, много разнообразных тем, которые проходят, есть разговорная практика с иностранцами. Теперь о недостатках - от программы черта с два отпишешься. Серьезно. Когда я захотела отменить подписку, это оказалось весьма проблематично, даже после отказа от нее,с карты продолжали снимать деньги, добиться отмены было очень трудно. В общем, учебный курс очень хороший, но сервис просто отвратительный, так что решайте сами, что для вас важнее.

  • busy beaver
  • 04.10.2015
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