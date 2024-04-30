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Отзывы покупателей
В Эмпране заказывала подарок-впечатление и мужу, и подруге. У получателей такой подарок вызывает интерес и радость. Долго не могли решить, какой вариант выбрать) Менеджеры в Эмпране очень профессиональные, всегда помогут и определиться, и решить какие-то проблемные вопросы (например, мы опаздывали на использование выбранного впечатления, позвонили в компанию, никаких трудностей не возникло). Компания сотрудничает с хорошими центрами красоты, развлечений и т.д, и муж и подруга остались довольны. Я также довольна сервисом эмпрана.
- Ольга
- 25.09.2015
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