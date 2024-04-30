«Элекс» (elex.ru) – сеть магазинов электроники и бытовой техники. На сайте представлена продукция самых известных мировых производителей, в том числе Bosch, Samsung, Apple, LG, Siemens, Nicon и др. В каталоге магазина доступно свыше 50 категорий товаров, действует накопительная система бонусов и скидок. Новинки, выгодные цены, промокоды «Элекс» и приятные подарки уже ждут вас в интернет-магазине. Разные способы оплаты, возможность купить в кредит и удобная доставка позволят быстро приобрести товар. Специалисты сервисного центра помогут вам настроить оборудование. Вы можете получить гарантийный талон в своем личном кабинете и не беспокоиться о дальнейшем обслуживании техники – служба поддержки берет эти вопросы на себя! Электроника и бытовая техника – часть нашей жизни. Приобретайте качественные товары по самым выгодным ценам. Просто используйте промокоды «Элекс» за апрель - май 2024 года при оформлении заказа.

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