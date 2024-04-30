Акции и промокоды «Эгерия»
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Отзывы покупателей
Замечательная качественная одежда от российских производителей. Модели все очень интересные. Ткань приятная к телу. Отдельное спасибо за быструю доставку.
- Наталья
- 19.01.2019
Доступные цены, широкий ассортимент, бесплатная доставка заказов! В целом хороший магазин. Кстати, в ассортименте только российские производители. Внимательнее с размерной сеткой, у разных производителей параметры могут отличаться. С менеджерами приятно общаться. Рекомендую.
- Инна
- 12.08.2017
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