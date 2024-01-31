«ДомШтор» – это онлайн-супермаркет качественного и модного домашнего текстиля. На сайте можно купить элегантные занавески и классические портьеры, оригинальные декоративные подушки и теплые покрывала, стильные чехлы для мебели и комплекты экологичного постельного белья. Ассортимент магазина включает в себя десятки тысяч товаров в нескольких ценовых категориях. При необходимости клиент может воспользоваться услугой пошива изделия по индивидуальному заказу. Продавец не только радует посетителей распродажами, но и регулярно проводит розыгрыши ценных призов. Промокоды и купоны «Дом Штор» (DomShtor) за январь 2024 года – ваш секрет приятных и выгодных покупок! Принимайте участие в акциях и получайте гарантированные скидки на выбранную продукцию. Купоны и промокоды «ДомШтор» требуют активации в «Корзине».

Подробнее Скрыть