Любишь пробовать кулинарные новинки? Повара «Дома Пицца» переосмыслили традиционные рецепты популярного итальянского блюда и готовы порадовать тебя фирменными вариантами с необычными начинками! Тебя ждет поджаристое и хрустящее тесто с пышными краями, покрытое толстым слоем мяса, овощей, грибов или сыра! Выбери на сайте любимые ингредиенты, оформи доставку заказа, и курьер привезет товары сразу после приготовления или в назначенное время! В продаже есть пиццетты прямоугольной формы, а также наборы из нескольких разновидностей. Основную покупку можно дополнить сытной закуской, острым или нежным соусом, а также холодным напитком. Доступна оплата наличными и карточкой. Воспользуйся шансом и закажи обед или ужин по выгодной цене! Мы собрали для тебя актуальные промокоды «Дома Пицца» за январь 2024 года. Ищи на этой странице оптимальные предложения и получи серьезную скидку или бонусное вознаграждение!

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