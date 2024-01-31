Промокоды «Дочки-Сыночки»

Отзывы покупателей

Такая череда пополнений у всех друзей случилась внезапно, но мы сориентировались и подарки всем выбирали на этом сайте. Очень удачно! Мамочки в восторге, до сих пор благодарности передают. Покупали развивашки для самых маленьких, очень красивые и по цене - сравнивала - выгодно. Учитывая бесплатную доставку. Опять же - на детях не экономят, хочется быть уверенным, что игрушки качественные, не навредят. Здесь я абсолютно магазину доверяю. Заказики все быстро привозили, без проблем! Когда у нас малыш появится, думаю, всё скуплю))) Наталья

Наталья 03.10.2016

"Дочки-сыночки" - один из наших любимых магазинов! Большой выбор одежды для малышей, широкий ассортимент товаров по хорошим ценам, которые, кстати, указаны на товаре (это большой плюс!). С ребенком частенько заходим после прогулки принарядиться и редко когда уходим без покупки :) Лина

Лина 26.09.2016

Бродила по просторам интернета в поисках интерактивной игрушки для ребенка и наткнулась на этот магазин. Была приятно удивлена таким широким ассортиментом товаров. Нашла подходящий товар, решила заказать. Порадовала услуга "Бесплатная доставка" - мелочь, а приятно! Оператор позвонила через часик, согласовали время и место доставки. В назначенный день позвонил курьер и сказал что будет к указанному времени на месте. Я честно говоря задержалась в магазине и немного опоздала ( на 5 минут), он меня ждал у подъезда, приветливый молодой человек, зашли в квартиру я расплатилась, забрала заказ и мы распрощались. Покупкой осталась довольна! Да и ребенок тоже в восторге был) Koshka

Koshka 08.04.2015