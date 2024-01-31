Промокоды «Дочки-Сыночки»
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Отзывы покупателей
Такая череда пополнений у всех друзей случилась внезапно, но мы сориентировались и подарки всем выбирали на этом сайте. Очень удачно! Мамочки в восторге, до сих пор благодарности передают. Покупали развивашки для самых маленьких, очень красивые и по цене - сравнивала - выгодно. Учитывая бесплатную доставку. Опять же - на детях не экономят, хочется быть уверенным, что игрушки качественные, не навредят. Здесь я абсолютно магазину доверяю. Заказики все быстро привозили, без проблем! Когда у нас малыш появится, думаю, всё скуплю)))
- Наталья
- 03.10.2016
"Дочки-сыночки" - один из наших любимых магазинов! Большой выбор одежды для малышей, широкий ассортимент товаров по хорошим ценам, которые, кстати, указаны на товаре (это большой плюс!). С ребенком частенько заходим после прогулки принарядиться и редко когда уходим без покупки :)
- Лина
- 26.09.2016
Бродила по просторам интернета в поисках интерактивной игрушки для ребенка и наткнулась на этот магазин. Была приятно удивлена таким широким ассортиментом товаров. Нашла подходящий товар, решила заказать. Порадовала услуга "Бесплатная доставка" - мелочь, а приятно! Оператор позвонила через часик, согласовали время и место доставки. В назначенный день позвонил курьер и сказал что будет к указанному времени на месте. Я честно говоря задержалась в магазине и немного опоздала ( на 5 минут), он меня ждал у подъезда, приветливый молодой человек, зашли в квартиру я расплатилась, забрала заказ и мы распрощались. Покупкой осталась довольна! Да и ребенок тоже в восторге был)
- Koshka
- 08.04.2015
Мы бываем на этом сайте частенько. Большой выбор товаров, есть из чего выбрать. Насчет производителей - нашла в основном Китай, польские товары, российские и французские. Возможно есть и другие, я особо не ковырялась. Нравиться что здесь регулярно обновляются сезонные коллекции, долго ждать не приходиться). Питание тут никогда не покупала, не люблю я это делать через интернет, а вот вещи, игрушки и прочую лабуду - заказываю. На некоторые подгузники цены чуть выше, чем например в детском мире, а вот конструкторы лего мы тут купили дешевле, чем в оригинальном магазине. Хороший детский магазин.
- Арси
- 15.03.2015