Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Моб. приложения
  4. Такси
  5. Didi

Промокоды «Диди такси» январь 2024

Новых промокодов для Didi нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Didi январь 2024

Делись местоположением с родными!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на Didi

Эксклюзив! Дополнительно -5% на трансферы в Kiwitaxi по коду! Все промокоды Kiwitaxi (10)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Заказ эвакуатора со скидкой 5% по промокоду в приложении CarTaxi! (Android) Все промокоды CarTaxi (2)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
500 бонусов на первую поездку по промокоду! (Android) Все промокоды VORON (4)
Все промокоды
zxE Показать код
zxE Показать код
Получи 3 монеты на счет в AppStart! Все промокоды AppStart (5)
Все промокоды
3KK Показать код
3KK Показать код
Забирай 2 рубля на баланс в «Легкие деньги» по промокоду! Все промокоды Легкие деньги (4)
Все промокоды
F2Y Показать код
F2Y Показать код
Активируй код и получи 5 рублей на счет в AdvertApp! Все промокоды AdvertApp (2)
Все промокоды
gj1 Показать код
gj1 Показать код
Получи 100 USDT на счет Binance по ссылке с промокодом! Все промокоды Binance (4)
Все промокоды
QSE Показать код
QSE Показать код
350 рублей на аренду автомобиля при использовании промокода в Bi-Bi.car! Все промокоды Bi-Bi.car (4)
Все промокоды
023 Показать код
023 Показать код
Крутые бонусы в игре Fox Legends по промокоду! Все промокоды Fox Legends (11)
Все промокоды
L22 Показать код
L22 Показать код
Алмазы, ангельское оперение и другие ресурсы в подарок по промокоду! (Android) Все промокоды Хроники Вечности (8)
Все промокоды
EsB Показать код
EsB Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

inDrive
inDrive
Taxsee
Taxsee
CarTaxi
CarTaxi
Яндекс Go: Такси
Яндекс Go: Такси
The Legend of Heroes
The Legend of Heroes
Girls and Hunter
Girls and Hunter

Отзывы покупателей

Еще нет отзывов.Будь первым!
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Информация о магазине Didi

Промокоды «Диди такси» май 2022

«Диди такси» – это сервис заказа такси в Казани, Краснодаре, Красноярске, Перми и других городах. Воспользоваться службой можно не только в России, а также в Австралии, Японии, Аргентине, Бразилии, Мексике, Доминиканской Республике и ряде других стран мира. Для вызова автомобиля необходимо установить приложение на свой смартфон. Стоимость поездки весьма демократичная, а если использовать промокоды «Диди», можно получить хорошую скидку.

Где вводить промокод «Диди»

  • На нашем сайте выложены все актуальные купоны и промокоды DiDi для Казани, Краснодара, Красноярска и других городов России. Выбери наиболее выгодное предложение и кликни по надписи «Показать код».
  • Скопируй промокод, и кликнув по кнопке «Применить код» перейди в приложение «Диди такси». Если оно еще не установлено на твоем телефоне, то ты попадешь на страницу Google Play или App Store.
  • Для ввода промокода найди раздел «Промоакции».
Подпишись на рассылку сайта promokodus.com, чтобы получать уведомления о выпуске новых промокодов DiDi-такси. У нас ты также найдешь коды и купоны других сервисов заказа такси. С нами каждая поездка будет дешевой.
Скидки на любой случай!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
Скидки на любой случай!