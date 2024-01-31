Промокоды «Диди такси» январь 2024
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Купоны на скидку и промокоды Didi январь 2024
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Информация о магазине Didi
Промокоды «Диди такси» май 2022«Диди такси» – это сервис заказа такси в Казани, Краснодаре, Красноярске, Перми и других городах. Воспользоваться службой можно не только в России, а также в Австралии, Японии, Аргентине, Бразилии, Мексике, Доминиканской Республике и ряде других стран мира. Для вызова автомобиля необходимо установить приложение на свой смартфон. Стоимость поездки весьма демократичная, а если использовать промокоды «Диди», можно получить хорошую скидку.
Где вводить промокод «Диди»
- На нашем сайте выложены все актуальные купоны и промокоды DiDi для Казани, Краснодара, Красноярска и других городов России. Выбери наиболее выгодное предложение и кликни по надписи «Показать код».
- Скопируй промокод, и кликнув по кнопке «Применить код» перейди в приложение «Диди такси». Если оно еще не установлено на твоем телефоне, то ты попадешь на страницу Google Play или App Store.
- Для ввода промокода найди раздел «Промоакции».