По открывал кейсы на данном сайте что могу сказать: 1) Скины вывести в стим можно что уже хорошо. 2) При продаже вещей сайту цена выше маркета что в принципе плюс, но и минус одновременно. 3) Можно привлекать друзей и получать средства на баланс, однако какие то жалкие 2,5%. Из 10 кейсов не один не окупился.

Один плюс, это гарантированный приз после вложения бабок. В последний раз мне не пришел инвентарь, но кинули на счет 300 руб. В основном выпадает оружие не дороже 50 руб. Что-то редкое получить практически не реально. Есть несколько ботов, но в основном розыгрыш идет с одного бота, где один ширпотреб. Итог: Проще накопить на нужный скин, и не играть, по крайней мере на этом сайте. Все хотят заработать денег, Вы им в этом помогаете.