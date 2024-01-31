«Крафтология» – интернет-магазин для кондитеров. Его каталог включает в себя пищевые ингредиенты, красители, а также мастику, какао-продукты, посыпки и другие товары для приготовления тортов и пирожных. В продаже есть шпатели, лопатки, подставки и прочие инструменты, а также формы, капсулы и разнообразная упаковка. Компания предлагает удобные способы получения заказов: доставку транспортными фирмами и Почтой России в пункты выдачи, самовывоз из официального магазина и курьерское обслуживание. Доступна оплата по реквизитам, по номеру телефона, наличными и картой. Участие в дисконтной программе обеспечит тебе различные привилегии! Хочешь получить максимальную выгоду? На нашем сайте ты найдешь действующие промокоды на скидку «Крафтология» (Craftology) за январь 2024 года. Этот перечень постоянно дополняется актуальными предложениями. Воспользуйся акциями при расчетах и получи скидку или бонус!

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