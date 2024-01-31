Промокоды Cosmorelax
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Купоны на скидку и промокоды Cosmorelax январь 2024
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Отзывы покупателей
Заказала у них 2 стула Редли. Товар привезли очень быстро - за 1 день. Качество мебели хорошее. По промокодам получается очень выгодная покупка.
- Татьяна
- 05.08.2016
Купила двухместный диван по скидке 25%. Диван идет в комплекте с декоративными подушками. Доставили за 1 день, все в целости и сохранности. Качество отличное. Радует, что по акции хорошие товары продают, а не то, что поскорее продать надо как во многих магазинах.
- Переверзева Дарья
- 02.08.2016
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