Conquest – специализированный интернет-магазин швейцарских часов известных брендов, таких как Omega, Rado, Longines, Oris, Tissot, IWC и других. На сайте можно приобрести не только оригинальные часы, но и ремни из высококачественной кожи, портмоне, запонки, подарочные наборы от MontBlanc. Компания предлагает специальные цены для партнеров и корпоративных клиентов, выдает официальную международную гарантию, предоставляет персонального менеджера для каждого. Для любых представленных часов или ремня можно заказать гравировку для корпуса или пряжки, чтобы превратить их в уникальную вещь. На сайте и в офисах есть возможность оформить рассрочку в одном из банков – «Тинькофф», «Сбербанк», «Совесть» и «Халва». Доступны бесплатная доставка по России, карты VIP-клиента и бонусная система. Промокоды Conquest за январь 2024 года позволят исполнить твою мечту, ведь примененные скидки и бонусы приблизят желанный подарок – самому себе или близкому человеку. Выбирай понравившуюся акцию, активируй промокод и добавляй товар в «Корзину»!

Подробнее Скрыть