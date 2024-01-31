Интернет-магазин «Комфорт плюс» предлагает товары для строительства и ремонта, а также предметы интерьера. В каталоге организации есть напольные покрытия, обои, керамическая плитка, сантехника и освещение. На сайте можно приобрести климатическую технику, мебель для дачи, дома и офиса, инструменты и многое другое. На все изделия из ассортимента распространяется гарантия производителя. Компания сотрудничает с крупными транспортными фирмами и обеспечивает доставку в пределах всей России. Сотрудники оказывают услуги по монтажу и подключению купленного оборудования. Благодаря регулярным акциям продавца ты сможешь заказать все необходимое на особенных условиях! Обрати внимание на специальные предложения, размещенные на этой странице. Выбери лучшие промокоды на скидку comfplus.ru за январь 2024 года, пользуйся ими при оформлении заявки и сэкономь деньги!

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