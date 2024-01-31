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Промокоды и купоны Chicco

Работа с магазином Chicco приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Chicco январь 2024

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Отзывы покупателей

Мы обожаем игрушки Chicco. Они сделаны качественно и безопасны. Набор для боулинга Monkey strike отлично подойдёт деткам, которые не сидят на месте. Нам очень она понравилась. В наборе 6 кеглей в виде обезьян и мячик. Каждая кегля имеет свой яркий цвет, все кегли легко делятся пополам. Сами кегли пластмассовые, на мордочке у обезьянки сделаны ушки резиновые, но твердые, за них можно брать и перемещать. Из кеглей можно строить башни разные и играть как в настоящий боулинг. С кеглям можно играть в цвета, их 6 ( фиолетовый, голубой, красный, зелёный, жёлтый, оранжевый) и изучить от 1 до 6 цифры. Понравилось то, что этот набор способствует развитию координации движений, ребенок старается кидать мячик прямо, чтобы сбить все кегли, и с каждым разом получается все лучше и лучше. Очень занимательная игрушка не только для ребенка, но и для родителей. А еще с кеглями можно придумать другие веселые игры.

  • юлиана
  • 17.11.2017

Мы любим Chicco игрушки. Они яркие, красивые и безопасные. Конструтор очень любят детки. Наш любимый – это пожарная станция от Chicco. Набор очень интересный. В этом наборе 70 деталей, из них есть фигурка пожарника, фигурка кота, машинка, в которую можно их посадить, лестница пожарная, гидрант пожарного крана, огонек, 4 колеса и белые ворота. В коробке имеется инструкция, в которой предложены 3 варианта: как можно собрать пожарную станцию 2 варианта и 1 вариант как собрать пожарную машину. Но так как фантазия у всех разная и деталей очень много, поэтому это не предел. Детальки гладкие, без острых углов, легко собираются и разбираются, это под силу даже маленькому ребенку. Они разных цветов и длины (серые, желтые, красные, белые, оранжевые, зеленые). Самая большая деталька – это зеленый островок-подставка, на которой и собирается пожарная станция. Также в наборе есть детальки с нарисованными картинками. Их можно оживить с помощью приложения Chicco app toys blocks, которое можно скачать в «Плэй маркет» Android бесплатно. Но чтобы оно заработало, необходимо хорошее освещение в комнате. Этот набор рассчитан для деток с 1 года и до 6 лет. Детки очень обрадуются, увидев, как конструктор оживает на их глазах, просто чудеса. Получается отличное сочетание «реальность в виртуальности»! Нам он очень понравился! Играли с ним с удовольствием, так как с ним очень занимательно и весело играть.

  • юлиана
  • 17.11.2017

Нам тоже нравится продукция, ну и конечно скидки и промокоды из рассылки. Из недавнего - ворота Сhicco Goal League. Подошли для игр для всей семьи дети - 7лет, 4года и 1 год. Ворота мне показались достаточно большими для квартиры, больше точно не нужно. У наших ворот ничего не отлетает, но мы их тщательно по инструкции собрали. При каждом попадании загораются огоньки и включается музыка, текстильный мяч в комплекте. Есть три режима игры два индивидуальных и один на два игрока, хотя мы чаще играем всей семьёй просто так. Кстати мои придумали не только в футбол ещё и в хоккей с воротами играть. Качество пластика тоже радует, это вам не хлам, пластик плотный без запаха, батарейки в комплекте.

  • olesyaZ
  • 28.11.2016

Люблю делать покупки в Chicco. Хорошо, что регулярно проводятся распродажи. Нравится не только обслуживание, но и качество товаров. Недавно купили футбол Goal League Chicco, дети в восторге. Целыми днями играют. Я очень люблю интерактивные игрушки, особенно когда все датчики сами срабатывают на попадание в цель и начинает звучать светомузыка, которая повышает интерес играть еще и еще. Нравится, когда есть несколько режимов игры и дети сами могут выбирать манеру игры. Думаю, футбольные ворота тоже прослужат долго, как и другие игрушки Chicco. У нас много игрушек этой фирмы и все они не менее забавны.

  • Людмила К.
  • 17.07.2015
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