Развлекательный комплекс Semenov (ранее – Cherepaxa) придется по душе любителям разнообразного отдыха. Здесь вы сможете не только расслабиться в выходной день, но и организовать праздничное мероприятие. В спортивном баре транслируются футбольные матчи, а в изысканном ресторане истинным гурманам подаются потрясающие блюда. Нравится активный отдых? Побалуйте себя игрой в бильярд или боулинг. Ценителям азартных развлечений понравятся современные игровые автоматы. Не забудьте посетить караоке-бар, чтобы сразиться с друзьями в вокальном поединке. При этом ваши дети с удовольствием проведут время в специально оборудованной комнате. Чтобы существенно сэкономить, активируйте промокоды и купоны на скидку в боулинг-центр «Семенов» (Semenov) за январь 2024 года. Мы предлагаем эксклюзивную возможность снизить расходы на различные услуги заведения.

Подробнее Скрыть