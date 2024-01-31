Промокоды Cheapkeys
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Отзывы покупателей
Покупал ключ, чтобы обновится до новой винды по смешной цене, в 10 раз меньшей стоимости, которую предлагает официальный сайт! все отлично, уже как полтора года юзаю) конечно, для юр лиц такие лицензии не подойдут, в случае проверки они будут бесполезны. но для домашнего пользования - самое то, дешево и надежно)
- Дмитрий
- 29.06.2017
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