Cebu Pacific – филиппинская бюджетная авиакомпания, которая осуществляет внутренние и международные рейсы. Воздушный флот перевозчика составляют надежные самолеты французского и итальянского производства. На официальном сайте можно купить билет и пройти онлайн-регистрацию. На борту продаются холодные и горячие напитки, закуски. При желании вы можете выбрать комфортные места с дополнительным пространством для ног. Практичным путешественникам предлагаются комплексные туристические пакеты, которые включают в себя перелет, проживание и другие полезные услуги. Прямо сейчас у вас есть возможность организовать увлекательную поездку по минимальной цене! На этой странице собраны все действующие промокоды (promo codes) Cebu Pacific («Себу Пасифик») за январь 2024 года. Активируйте их до окончания акции и получите скидку на билет.

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