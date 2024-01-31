У вас есть водительское удостоверение, но нет личного авто? Ваша машина в ремонте? Используйте промокоды (промо-коды) «‎Кар Смайл» и экономьте на поминутной или посуточной аренде транспортного средства! Парк компании представлен стильными иномарками с обогревом сидений, электронными системами безопасности и аудиосистемой. При этом вам не придется платить за топливо, мойку и страховку. Чтобы воспользоваться предложением, нужно загрузить мобильное приложение, пройти регистрацию и забронировать свободный автомобиль на онлайн-карте. После поездки вы можете оставить машину в любой точке в пределах разрешенной зоны. На этой странице практичных клиентов уже ждут актуальные промокоды каршеринга CarSmile («‎КарСмайл») за январь 2024 года. Активируйте их в установленный срок, чтобы получить бонус на поездку. Помните, что каждый promo code CarSmile можно применить только один раз.

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