Я не смогла пройти мимо промокода, который дает скидку на нижнее белье в Calzedonia. Это мой любимый бренд: я часто здесь покупаю белье и колготки, их качество очень хорошее и цены не такие уж и высокие. В этом году хочу еще купальник здесь присмотреть. Может, будет хороший купон со скидкой, тогда еще и сэкономить смогу.

Алла

Алла 04.03.2019