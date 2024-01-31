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Акции и промокоды Calzedonia

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Отзывы покупателей

Я не смогла пройти мимо промокода, который дает скидку на нижнее белье в Calzedonia. Это мой любимый бренд: я часто здесь покупаю белье и колготки, их качество очень хорошее и цены не такие уж и высокие. В этом году хочу еще купальник здесь присмотреть. Может, будет хороший купон со скидкой, тогда еще и сэкономить смогу.

  • Алла
  • 04.03.2019

Обычно беру чулки и белье в Кальцедонии лично: люблю перемерять вещи перед покупкой. А тут увидела акцию на сайте и очень удачно купила купальник к новому сезону. Советую!

  • Янина
  • 09.02.2019
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