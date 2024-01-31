Популярный пансионат «Буревестник» расположен на Карельском перешейке, недалеко от г. Санкт-Петербурга. Живописный лес, Финский залив, великолепное озеро с кристально чистой водой, очаровательный музей-усадьба Репина – это далеко не все красоты вблизи дома отдыха, который предлагает гостям потрясающие условия для релаксации. На территории заведения работают бары и рестораны, при желании здесь можно организовать деловую встречу в конференц-зале. Оздоровительный комплекс впечатляет огромным ассортиментом услуг и процедур для отличного самочувствия и настроения. Профессиональные аниматоры с удовольствием развлекают детей. Желаете отвлечься от повседневности и суеты? Активируйте купоны «Буревестник» за январь 2024 года, чтобы получить скидку на путевку в пансионат. Помните, что промокоды нужно использовать как можно скорее!

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