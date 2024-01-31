«Бумеранг» – это московский сервис, предоставляющий услуги аренды современных автомобилей с поминутной тарификацией. Вы сможете насладиться преимуществами каршеринга сразу после установки специального приложения на смартфон и заполнения небольшой анкеты. Просто забронируйте подходящую машину на карте и начните поездку. Компания берет на себя все заботы о страховании и техническом обслуживании транспортного средства. Вам не придется тратить свои деньги на заправку! После завершения аренды клиент имеет право оставить авто в любой точке разрешенной зоны, которая отображена в фирменном приложении. Вас заинтересовало предложение компании? У вас есть отличная возможность получить дополнительный бонус на свой баланс в системе. Для этого активируйте эксклюзивные промокоды на каршеринг «Бумеранг» за январь 2024 года.

Подробнее Скрыть