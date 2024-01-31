BroBot – это один из самых популярных ботов для социальных сетей. С помощью программы вы можете одновременно работать со множеством аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте», Instagram*, «Одноклассники» и «Мамба». Умный сервис поддерживает функцию переписки, репостинга записей и добавления в друзья. Простой интерфейс позволит вам легко разобраться во всех особенностях разработки, даже если вы никогда не использовали боты ранее. В бесплатной версии инструмента вы сможете подключить только одну анкету из соцсети. Для расширения возможностей следует выбрать наиболее подходящий тариф. Актуальные промокоды и купоны «БроБот» (BroBot) за январь 2024 года помогают экономить на услугах. Просто найдите спецпредложение внизу данной страницы и активируйте код при оплате расширенного тарифа. Обращайте внимание на срок действия и условия акций. *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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