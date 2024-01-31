Brialdi – итальянский производитель кожаных аксессуаров премиум-класса. В российском бутике популярного бренда можно приобрести солидные мужские портфели и деловые сумки, элегантные дорожные саквояжи и городские молодежные рюкзаки. Каждое изделие изготавливается вручную. В своей работе компания использует редкую кожу, соответствующую самым строгим стандартам: такой принцип обуславливает продолжительный срок эксплуатации каждого товара. Гарантия на все аксессуары составляет ровно 1 год. Цените высокое качество и разумную стоимость позиций? Загляните в раздел с акциями! Стать обладателем эксклюзивного и недорогого продукта из солнечной Италии может каждый наш читатель. На этой странице часто появляются новые промокоды на скидку Brialdi за январь 2024 года. Активируйте их при оформлении заказа в интернет-магазине и экономьте на роскошном шопинге!

Подробнее Скрыть