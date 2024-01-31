Промокоды «БилетСофит»
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Отзывы покупателей
Сегодня ходили с женой на спектакль <span style="background-color: initial;">«</span>Лебединое озеро». Эрмитажный театр очень понравился. Большое спасибо за прекрасный вечер.Великолепные, красивые солисты Маргарита Рудина и Алексей Насадович.
- Александр Мишин.
- 27.08.2017
Сайт сырой и выглядит пустоватым. Функционал отлично проработан,но вот фронтенд! Стоит пересмотреть разработчикам и дизайнеру начинку. Хотя, чаще от плохих фронтенд разработчиков страдает все. Плюс нет никаких акционных предложений. Я нашел этои сайт через запросы в поиске. Но почему они не подключают никаких мероприятий в продажу? Плохая работа с партнерами?
- Тимофей Елгин
- 20.07.2016
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