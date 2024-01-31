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Промокоды «БилетСофит»

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Отзывы покупателей

Сегодня ходили с женой на спектакль&nbsp;<span style="background-color: initial;">«</span>Лебединое озеро». Эрмитажный театр очень понравился. Большое спасибо за прекрасный вечер.Великолепные, красивые солисты Маргарита Рудина и Алексей Насадович.

  • Александр Мишин.
  • 27.08.2017

Сайт сырой и выглядит пустоватым. Функционал отлично проработан,но вот фронтенд! Стоит пересмотреть разработчикам и дизайнеру начинку. Хотя, чаще от плохих фронтенд разработчиков страдает все. Плюс нет никаких акционных предложений. Я нашел этои сайт через запросы в поиске. Но почему они не подключают никаких мероприятий в продажу? Плохая работа с партнерами?

  • Тимофей Елгин
  • 20.07.2016
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