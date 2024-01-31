Промокоды «Берито»

Отзывы покупателей

Покупала дочке платье к утреннику, очень торопилась, как всегда и все родители. Но все доставили быстро. Выбрала вариант с примеркой - привезли два размера, выбрали, что надо. Спасибо! Дочка на празднике была просто красавицей! Ольга

Ольга 25.12.2018

Заказывала у продавца FRESH LIFE на сайте «Берито» куклу «Варю» из «Сказочного патруля». Очень быстро мне перезвонил оператор, а вечером курьер уже привез куклу. Как раз успел подарок для дочки на день рождение. Елена

Елена 28.08.2018

Заказала тунику для старшей дочери в магазине «Маленькие феечки». Дочь очень довольна) Заказываю вещи для детей в этой магазине не первый раз. Ассортимент вещей, их качество – великолепные. Очень понравилась коллекция платьев из парчи. Перед покупкой продавец (продавца зовут Инна) подробно отвечает на все интересующие вопросы относительно выбранной вещи. Спасибо огромное, Инна, за Вашу работу) Обещаю заглянуть в Ваш магазин вскоре ещё раз! Марина

Марина 13.12.2017

Заказывала праздничный костюм сыну ко дню рождения. Сначала заказала у магазина «Космобутик» на «Берито» - заказ отменили, из-за того, что в наличии не было нужного размера, говорят – только закончился, все берут на утренники. В течение часа после отмены перезвонили девочки и предложили похожий костюм, дешевле у другого магазина. Заказ подтвердили быстро, привезли вечером в день заказа (я изначально заказывала утром). Немного разочаровало, что первого не было в наличии, но зато купленный нам прекрасно подошел и было приятно, что сэкономили. Зара

Зара 05.12.2017

Заказывала сыночку пуховик Crockid. Ждать не заставили, всё доставили вовремя. Пуховик отличного качества, самое главное – теплый. Редко вообще заказываю что-то из интернет-магазинов, так как что-то не договаривают иногда, или ошибки какие-нибудь могут возникнуть. Но с этого сайта всё оказалось проще простого. Оператор подробно объяснила и рассказала о доставке товара. Большое спасибо! Дарья

Дарья 21.11.2017

Купил на сайте для ребенка куклу Monster High в подарок, дочка очень любит эти куклы. Рад тому, что на Monster High хорошие скидки, на которых я, действительно, сэкономил приличную сумму денег. Кукла эксклюзивная, именно та, которую хотела дочка. Фотографии товара качественные, позволяют тщательно рассмотреть игрушку. Доставили вовремя, что порадовало еще больше. Большое спасибо! Андрей

Андрей 21.11.2017

Единственное место, где нашла товар дешевле всех! Куколки пришли вовремя,как мне и обещали! Очень рада,что заказала именно на этом сайте! Сразу после оформления заказа пришло смс и письмо на почту с полной инфо по нему. Продавец была очень вежлива, добра, обходительна! Всегда на связи. Смс регулярно отправляли по мере продвижения товара. Мне все очень понравилось! Возможно, буду заказывать ещё. Удачи Вам в дальнейшей работе!!! Марина

Марина 13.11.2017

Покупал конструктор «Магформерс» сыну, артикул 307061. Теперь вместе играем. Вещь интересная на радиоуправлении. Стоит не дешево, но того стоит. Да и дешевле «Лего» с их «Робо серией». К магазину претензий нет – девушка (менеджер) перезвонила быстро, мы оговорили доставку. Курьер вежливый. Кирилл

Кирилл 09.11.2017

Покупала сыну зимний комбинезон весной этого года по распродаже. Девушка продавец перезвонила в тот же день, доставку сделали в течение заявленного срока. Комбинезон уже надевали 3 раза в октябре. Качество на высоте, т.к. брала «Рейму». А цена на распродаже была ниже чем в «Фамилии» такой же. Вера

Вера 07.11.2017

В интернет-магазине очень большой выбор товаров и удобный сайт. Заказывала 2 раза - все понравилось, доставка быстрая, одежда качественно сшита. В третий раз про мой заказ практически "забыли". У них обычно приходит подтверждение, а в этот раз его не было. В день доставки на всякий случай позвонила уточнить все ли в порядке. Оказалось моего заказа нет у них в списке! После, когда все выяснилось они 100 раз извинялись, доставили всё в тот же день, в знак извинения предложили выбрать любую вещь на выбор на сайте на определенную сумму. В принципе заказывать можно, но последний опыт дал понять, что лучше все сразу выяснять и подтверждать. Марина

Марина 03.02.2017

Пытался продавать на этом сайте, открыл "магазин", разместил несколько детских товаров, почти месяц провисели, нет просмотров, нет заказов, решил закрыть.... и тут.. о чудо! пришел вопрос от потенциального покупателя, уточнял маломер или нет,.... тут же отписался в ожидании первого заказа... прошла неделя. Мне на почту приходит письмо от администрации сайта berito с грозным требованием немедленно оплатить их процент с моей первой! продажи)))... я объяснил, что продажи не было, была переписка..вопрос, уточнение, называйте как хотите, но продажи не было их сис.админ может это проверить. В этот же день закрыл магазин и удалил все контакты.... шарашкина контора какая то. александр

александр 17.09.2016