Купоны на скидку «Байон»
Купоны на скидку и промокоды «Байон» январь 2024
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Отзывы покупателей
Не первая моя покупка через интернет, немного переживала,так как сразу смартфон оплатила картой, но знакомые уже на Байоне покупали и это успокаивало. Заказ обработали быстро, ничего не навязывали. В Новосибирск обещали привезти через 4-5 дней.. Действительно на пятый день позвонил курьер и привез. Все отлично, единственное пришлось курьера ждать часа три.В целом довольна телефон сертифицированный, гарантия есть и значительно дешевле , даже учитывая доставку купила.
- Мария Стукалова
- 02.12.2017
Купил на Байоне монитор AO SI2269VW и стоит не дорого и сам по себе отличный, давно такой хотел. Заказ оформил без проблем, там у них все просто. Перезвонили быстро, ничего не впаривали. Через четыре дня уже курьер звонил. Отличный магазин.
- Влад Кух
- 14.11.2017
Мне услуги магазина понравились. Купила у них планшет и чехол к нему – и то, и другое по хорошей цене. Во всяком случае, я дешевле не встречала нигде. Заказ обрабатывают быстро, практически сразу перезвонили. Доставка курьером у меня была, привезли в срок, сам курьер нормальный, не торопил.
- Руслана Захарова
- 09.11.2017
Два раза уже у них покупала, первый раз телефон, второй раз планшет племяннику в подарок... Все новое с гарантией и доставка достаточно быстрая, мне в Рязань три дня везут.
- Нина Гетманова
- 08.11.2017
Очень недорого купила защитные пленки на айфон 6. Стоят копейки, так что я сразу три штуки купила. Доставили достаточно быстро, если такую мелочь привозят, значит и крупное можно у них покупать.
- Анна Кучаева
- 06.11.2017
Если игры на Xbox интересуют, советую на Байоне глянуть, цены хорошие и есть что выбрать, качество лицензионное, у меня на максимуме идут. Покупал уже раза три, дня 4-5 идут примерно, способов оплатить много. Человеческий магазин.
- Иван Поезжаев
- 05.11.2017
Купила на Байоне системный блок у них на сайте. Проблем ни с доставкой, ни с обслуживанием не было. Этот сайт мне наш системный администратор показал, за что ему большое спасибо.
- Светлана Покровская
- 04.11.2017
Хороший ноут себе у них купил, и по моим оценкам дешевле тысячи на 2, чем в магазине розничном. Плюс ничего не навязывали и не впаривали, а ещё и антивирус подарили. Так что я доволен магазином.
- Андрей Коршунов
- 02.11.2017
Большое спасибо всем сотрудникам магазина. Не первый раз уже делаю заказ в Вашем магазине, очень довольна быстротой и точностью выполнения заказа. Благодаря Вашей слаженной работе всегда могу узнать о новинках. Спасибо!
- Татьяна
- 25.07.2017
Наткнулся на этот магазин, когда искал нужный мне планшет, привлекла цена и наличие товара, сделал заказ. Буквально в течение нескольких минут связался консультант, все подтвердил. Сама доставка шла долго - около недели, что немного расстроило. Как объяснили в магазине у них неполадки с курьерской службой. Ок. Уже по прибытию курьер связался заранее и привез мой заказ в оговоренное время. 4,5 из 5 баллов магазину за длительную доставку)
- Василий
- 01.06.2017
Подозреваю, что логистику в компании Байон уже наладили ;) Заказывал сыну своему плейстешн на день рождения. Сам сайт мне друг предложил, сказал, что нормально обслуживают и товар с гарантиями продают. Я для себя еще на сайте отметил крупные, качественные фотки. Нашел я приставку быстро, так же как и оформил заказ. Понравилось, что консультант-менеджер неплохо разбирается в товаре, отчеканил мне все характеристики как будто уже сам пользовался. Доставка не задержалась, сын свой долгожданный подарок получил вовремя. Играл уже вместе с друзьями, претензий к товару не имею.
- Сергей
- 18.01.2017
Заказал экран настенный Digis Optimal-B для проектора. Цена вроде была рассчитана 11 т.р. изначально с доставкой, что весьма неплохо. Но после звонка оператора цена выросла на 2 тыс. рублей. То есть стала как у других конкурентов. Решил не заморачиваться, заказал. Оплатил картой. Дата доставки указана 15 сентября. После этого мне каждый день начали приходить сообщения типа: дата доставки изменена на 16.09.2016 .... потом на 17.09.2016 .... потом на 18.09.2016 ... и так на сегодня дата доставки изменена на 26.09.2016. завтра видимо ее изменят на 27.09.2016. Номер трекера, который они указали в доставке - не отслеживается - нет такого груза. При этом дозвониться до них по указанным на сайте номерам не удалось. Мне естественно просто приходят сообщения автоинформатора. Есть ощущения что меня обманули. Такой наглости я еще не встречал. Надо пытаться теперь вернуть деньги (
- максим
- 16.09.2016
Заказала себе ноутбук на этом сайте. Отмечу, конечно, что услугами этого интернет-магазина пользуюсь не первый раз, не так часто технику покупаю, но если что-то нужно, обращаемся сюда. В этот раз доставку перенесли на день, заранее предупредили, спасибо на этом) Заказ в итоге привезли, все нормально, по всем условиям ок.
- Валя
- 25.05.2016
В процессе выполнения заказа ВОСЕМЬ!! раз переносили дату доставки. Попросили переделать заказ. На каком этапе поменяли номер заказанной модели так и не понял. В итоге приобрел не то что нужно дороже на пару тысяч. Совет - держитесь подальше. Кстати, обратите внимание на положительные отзывы, пишет один человек.
- Александр
- 29.02.2016
Отвратительное отношение (безразличие к отслеживанию выполнения заказов).Товар был заказан 18 марта, до 23 марта тишина, зашла на сайт поинтересовалась "почему", в ответ стали приходить бесконечные SMS об автоматическом переносе заказа на складе.... В итоге заказ ВООБЩЕ отменила. НЕ СОВЕТУЮ никому - получите разочарование!
- Валентина
- 25.03.2015
Ужасный магазин. Не кому не советую . Заказала телефон на Викимарте со ссылкой в магазине Байон. Перезвонили - оказалось, что цена на телефон повысилась, ну ладно, решила все равно купить. Стал вопрос с доставкой. Обещали на следующий день.За три дня заказ так и не доставили. Менеджеры магазина каждый раз уверяли, что до 18-00 этого же дня заказ будет выполнен. Но не тут то было, ни звонка ни заказа. Позвонила на Викимарт и отказалась от заказа. Потом еще неделю мне писали СМС, что вечером доставят телефон. Очень обидно за интернет-магазин Викимарт, что их подводят такие магазинчики, как байон.
- Анна
- 21.01.2015
Отвратительный сервис. 19.12.2014 № 7671 заказал Aser Aspire Switch 117 за 38 тыс. Изначальная дата доставки была на 24.12.2014. Написали в смс и почтовом сообщении что в кратчайшие сроки перезвонят для подтверждения заказа. Никто не перезвонил. 20.12.2014 - На следующий день перезвонил сам - сказали что цена на сайте может быть другая и необходимо уточнить. 21.12.2014 - В воскресение перезвонили и сказали что цена осталась прежняя. Но дату доставки перенесли на 26.12.2014, как будто я сам задержался с подтверждением заказа. 26.12.2014 - в день доставки никто не звонил и не писал. Перезвонил сам и "на голубом глазу" ответили, что доставки в этот день не будет а только на следующей неделе. 27.12.2014 - перезвонили и сказали, что товар закончился. Ничего нового не предлагали. В результате потеря времени с 19 по 27 декабря. Оценка за сервис 1 из 5-ти. Остальное оценить не могу.
- Юрий, заказ 7671 от 19.12.2014
- 29.12.2014
Плохой магазин, сделал заказ - телефон на день рождения, неделю не могли доставить, пришлось заказ снять и купить в другом магазине. Сотрудникам все пофигу, не связывайтесь с ними!!!
- Игорь
- 28.12.2014
Претензия Я, Бескоровайный В. Е заказал на сайте buyon.ru 3 ноября по телефону 8-800-250-10-40 компьютер Lenovo B-590 за 12200 рублей. На сайте в тех. описании было записано - ОС – Windows-8, процессор Intel- I-3 ,при проверки дома 9 ноября было обнаружено, что ОС-Windows-7, а процессор Celeron 1005. Накладная № 46445 от 6\11\14. На товар установлен гарантийный срок 12- месяцев/ В его пределах я обнаружил недостаток. В соответствии с п 1 cт 18 Закона о защите прав потребителей, настоящим отказываюсь от покупки, расторгая договор купли-продажи, и требую вернуть мне сумму, уплаченную за товар ненадлежащего качества. Товар готов предоставить для проведения экспертизы по требованию. Дважды разговаривал с отделом возврата, с Егором, 2 раза писал жалобу на сайте. Ответа не получил, Оставляю за собой право обратиться в Роспотребнадзор, Прокуратуру, суд.
- вячеслав
- 15.11.2014