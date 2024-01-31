«АВС-электро» – ведущий интернет-гипермаркет электротоваров. Компания предлагает клиентам огромный выбор светотехники, измерительных приборов, кабеленесущих систем, климатического и строительного оборудования и даже профессиональной спецодежды. В каталоге на сайте насчитывается более 1 миллиона позиций в различных ценовых категориях. Магазин является официальным дистрибьютором многих известных марок: Ensto, ABB, Thermex, Osram, Philips. Для постоянных заказчиков разработана выгодная программа лояльности. Кроме того, продавец периодически проводит интересные акции. Считаешь себя практичным покупателем? Тогда тебе точно пригодятся наши эксклюзивные скидки «АВС-электро» (AVSelectro) за январь 2024 года! Активируй их в «Корзине», и стоимость вашего заказа автоматически снизится.

Подробнее Скрыть