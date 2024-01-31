SPA-отель «Аврора Спа» – это идеальное место для семейного отдыха. Гостиница расположена недалеко от живописного русского леса и кристально чистых водоемов. В отеле, построенном в лучших традициях неоклассики, можно забронировать уютный номер на любой вкус. На территории гостиницы тебя ждут различные развлечения: баскетбол и настольный теннис, бильярд и прогулки на лошадях, бассейн с гидромассажем и турецкий хамам, караоке и дискотека. В местном кафе для гостей готовят вкусную и здоровую пищу. Желаешь устроить незабываемый отдых вдали от повседневных забот? Активируй промокоды и купоны на скидку для отеля «Аврора Спа» за январь 2024 года. Обращай внимание на срок действия каждого спепредложения. Мы подготовили для тебя самые интересные акции!

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