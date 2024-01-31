Atlantis (ранее – Atlantis The Palm) – курортный комплекс, расположенный на искусственном острове Пальма Джумейра. Фешенебельный отель впечатляет гостей не только современной инфраструктурой, но и фантастической панорамой подводного мира. На территории гостиницы работают дельфинарий и аквапарк с эксклюзивными аттракционами. Гурманов приятно удивит большой выбор баров и ресторанов, в которых подаются блюда на любой вкус. Ценителям активного досуга предлагаются вертолетные экскурсии и морские круизы. В отеле есть также развлекательные клубы для детей и подростков. Наслаждайтесь райским отдыхом в Дубае без финансовых ограничений! При бронировании гостиничного номера на сайте активируйте секретные промокоды «Атлантис» (Atlantis The Palm) за январь 2024 года. После активации купона стоимость проживания сразу же снизится.

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