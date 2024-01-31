«Дуся» – это инновационный голосовой ассистент, который произведет впечатление на всех владельцев смартфонов на Android! Приложение способно выполнять огромное количество сложных команд, что заметно экономит время. «Помощница» понимает человеческую речь, легко настраивается и незаметно работает в фоновом режиме. Вам даже не нужно нажимать на кнопки. Разработчики постоянно предлагают клиентам дополнительные скрипты, значительно расширяющие возможности проекта. Пользователям доступно создание собственных уникальных функций. Если вы зарегистрировались в системе впервые, то можете протестировать особенности сервиса бесплатно на протяжении пробного периода. Чтобы использовать программу без ограничений, необязательно тратить много денег. Промокоды «Ассистент Дуся» за январь 2024 года позволят вам получить приятные скидки при оплате услуг.

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