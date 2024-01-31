Промокоды AllCables

Новых промокодов для ВсеКабели нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Отзывы покупателей

Уж почти год служит у меня антирадар, купленный в магазине Аllсables. Это их онлайн-консультант присоветовал мне RAD-515. Хоть я и не лихач, но по моим скромным прикидкам он уже раз 5 на штрафах себя окупил. А посему мой вам совет: обращайтесь в магазин Аllсables! Евгений

Евгений 31.01.2017

Посоветовали мне браслет антистатический, говорят что он предохраняет флешки от статического электричества. Нашёл его на сайте интернет-магазина АllСables. Заказал, и сам же после обеда забрал у них, просто побыстрее надо было. А для себя отметил – хороший сайт и цены у них не сильно задраны… Алексей

Алексей 25.01.2017

ВсеКабели просто хороший интернет-магазин. Для себя я открыл его, когда после безуспешных поисков именно там нашел нужную витую пару… Думаю, он интересен всем, кто хоть как-то близок к электрике – и дилетантам и профессионалам. Сайт грамотный и развернутый, квалифицированные менеджеры, да и по соотношению цена-качество у них мало конкурентов. Все на ВсеКабели! Электромонтажник

Электромонтажник 21.01.2017

Здесь я приобрёл ооочень компактный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) Audioquest DragonFlу. Размером он с обычную флешку, а качество звука превосходное, удовлетворит самый взыскательный слух… Интернет-магазину АllСables спасибо! Макс

Макс 19.01.2017

В интернет магазине получил отличную скидку на клавиатуру Razer. Вещь это достойная, а скидка как раз пошла в стоимость доставки. Курьер, который привез мне клавиатуру - был достаточно вежлив. Вообще сервис полностью понравился и я в восторге от новой клавиатуры. любитель скидок!

любитель скидок! 16.01.2017

Приобрел в интернет-магазине АllСables кабель IEEE 1394 6pin - 6pin Kramer C-FM6/FM6-10. Очень удобная штука для тех, кто занимается видеосъемками, потому что штатный кабель очень короткий. Спасибо, сайт АllСables я теперь советую всем своим коллегам! Стрелок

Стрелок 14.01.2017

На «ОллКабельсе» заказывала пульт дистанционного управления One For All URC6440 и наушники беспроводные Philips SHC5102. Ни по работе магазина, ни по качеству товаров у меня никаких нареканий нет. Katar

Katar 12.01.2017

Заказал гарнитуру Sennheiser EZX 80 в интернет-магазине AllCables. Получил своевременно, пользуюсь. Пока всё устраивает, удобная и практичная гарнитура. p.s. C праздником всех! Костик

Костик 07.01.2017

Купила в интернет-магазине АllСables цифровой плеер Hi-Fi . Хороший магазин. Внимательные и компетентные сотрудники. При необходимости можно проконсультироваться, получить дельный совет. Спасибо. Марина

Марина 03.01.2017

Я директор общеобразовательной школы 1-3 ступеней, и мы на собрании учебного и родительского комитета решили, что обновим нашим детям комплектующие к компьютерам. Решено было начать с клавиатур, ведь ни одной клавиатуры с полным набором кнопок - у нас не было. Сопоставив параметры "цена-качество" - решили заказывать в интернет-магазине АллКаблес. Послушали советы менеджера и заказали. Доставка пунктуальная. Клавиатура оказалась удобная, оборудовали целых 2 компьютерных класса, и все довольны выбором и обслуживанием! Все для наших деток, чтобы ничего не мешало им расти и развиваться! Дмитрий Сергеевич

Дмитрий Сергеевич 26.12.2016

На ВсеКабель зашёл случайно, когда искал беспроводную гарнитуру себе. Послушал их умные советы, заказал и теперь не жалею нисколько. Использую марку Sennheiser почти всегда и везде, спасибо ВсеКабелю. Чак Норрис

Чак Норрис 18.12.2016

Искал бесперебойник. Интернет завел на "Олкабельс". С выбором особо не стал заморачиваться, тот же АРС, неплохо он вроде зарекомендовал себя. Курьерская служба у тут здорово работает, сказали в 11-00, так и привезли точно в 11. Приятно с таким магазином сотрудничать. Виктор

Виктор 16.12.2016

В интернет-магазине АllКables искал видеорегистратор для своей автомашины. А неожиданно встретил крайне нужный в моей основной работе инструмент – электронный штангенциркуль Rexant 12-9100. До этого 20 лет пользовался простым, а ведь с электронным так удобно – на дисплее мгновенно видишь измеряемый размер! Заказал и то и другое. Спасибо за такие нужные товары и за быструю доставку. Денис Сергеевич

Денис Сергеевич 12.12.2016

Наушники захотела подобрать, ну и в инете ачала искать их, по ссылке зашла на сайт Allсables. Ассортимент здесь оказался довольно обширный, как по назначению, так и по ценовым категориям. Заказала наушники беспроводные Philips SHC5102. Доставка быстро и без проблем. Попробовала - качество звука тоже очень понравилось! Надежда Игоревна

Надежда Игоревна 10.12.2016

На сайт ОллКаблес попал после долгих поисков на других сайтах, когда выбирал наушники себе. Воспользовался подсказками их менеджера, заказал. Слушаю с удовольствием, выбор оказался правильным и я этим выбором доволен, наушники ну очень качественные, не убиваемые! Любитель музыки)

Любитель музыки) 09.12.2016

Приобрёл я в интернет-магазине «allcables» радар - детектор Ritmix RAD-505ST GPS. Цена вполне демократичная. Уже несколько раз он спас меня от неминуемого штрафа, стоимость свою отработал раз 10 точно. Покупкой доволен. Бонд007

Бонд007 04.12.2016

В интернет-магазине allcables нашёл кабель IEEE 1394 6pin - 6pin Kramer C-FM6/FM6-10. Очень удобная штука для тех, кто увлекается фотографией, потому что штатный кабель очень короткий, а этот – 3 метра! Спасибо allcables, у вас удобно! Федор

Федор 02.12.2016

Интернет-магазин Аllсables – это хорошо отлаженный механизм. Когда мне понадобился видеорегистратор для автомобиля, я обратился к ним и все шестерёнки этого механизма отработали чётко и безукоризненно. Итог – менее чем через сутки у меня в авто был Ritmix AVR-620. Просто хороший магазин и хорошая работа. Покупатель

Покупатель 01.12.2016

После долгих сомнений купил я в интернет-магазине АllКables себе беспроводную гарнитуру Sennheiser EZX 80. Как оказалось – зря я сомневался! Очень удобная и надёжная гарнитура, работает уже полгода, причём пользуюсь я ею почти постоянно. В общем одни положительные впечатления были бы у меня от магазина, если б они на день доставку не задержали. Женя

Женя 30.11.2016

На ВСЕКАБЕЛИ зашёл случайно, когда выбирал наушники себе. Воспользовался их подсказкой, заказал и теперь не жалею нисколько, получил то что хотел. Георгий

Георгий 27.11.2016