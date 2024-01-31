Качество продукта оценить не успел, но сервис и сроки предоставления услуг плохие. Заказал распечатку фотографий с самовывозом. В понедельник позвонили и сказали, что в среду после обеда можно забрать. В среду я подъезжал уже за 15 минут до закрытия (был предпраздничный день и по пробкам из центра добирался уже почти два часа). Решил позвонить и уточнить возможность заранее подготовить заказ к выдаче, чтобы всё-таки успеть забрать. Вместо ответа в телефонную трубку услышал поучения о том, что легко за 15 минут добраться от точки моего нахождения до офиса. Дальше не стал слушать и повесил трубку (администратор имеет право не готовить заранее выдачу, я имею право не слушать, о чем не просил рассказывать). Уже в самом офисе мне сообщили о том, что заказ не готов. На мое пояснение о том, что в понедельник звонили и сказали, что заказ будет готов в среду, был получен ответ, что данная компания не звонит клиентам, а направляет смс о готовности. Мне даже на минуту показалось, что я сумасшедший и звонка о готовности, действительно, не было. Взгляды двух девушек администраторов были соответствующие – пришел сумасшедший. После моей просьбы об отказе заказа, получил категоричный ответ от администратора, что отказаться от заказа невозможно (нормально так…услуги еще нет, но отказаться уже нельзя)))) Только после фразы о том, что если заказ готов, то пусть его отдают, а если не готов, то и не надо его начинать (благо еще не успел заказ оплатить), был получен ответ в устной форме о согласии с отменой заказа. Мой субъективной вывод: Не хочу, чтобы меня делали идиотом, а также получать заряд отрицательных эмоций на весь оставшийся день за мои же деньги. Компания не клиентоориентирована. Персонал в офисе, работающий с клиентами, не подготовлен к данной работе и, видимо, избавляется от назойливых клиентов, дабы осталось побольше времени, чтобы разложить «косынку»…..и да…. в ту самую среду уже прошло 5 дней (пусть даже из них было два выходных) после оформления заказа. На сайте же компании указано, что срок изготовления фотографий 2 дня, что, в действительности, не соответствует указанным срокам предоставления услуги.

Петр

Петр 23.02.2017