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Промокоды Albomix

Новых промокодов для Albomix нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Качество продукта оценить не успел, но сервис и сроки предоставления услуг плохие. Заказал распечатку фотографий с самовывозом. В понедельник позвонили и сказали, что в среду после обеда можно забрать. В среду я подъезжал уже за 15 минут до закрытия (был предпраздничный день и по пробкам из центра добирался уже почти два часа). Решил позвонить и уточнить возможность заранее подготовить заказ к выдаче, чтобы всё-таки успеть забрать. Вместо ответа в телефонную трубку услышал поучения о том, что легко за 15 минут добраться от точки моего нахождения до офиса. Дальше не стал слушать и повесил трубку (администратор имеет право не готовить заранее выдачу, я имею право не слушать, о чем не просил рассказывать). Уже в самом офисе мне сообщили о том, что заказ не готов. На мое пояснение о том, что в понедельник звонили и сказали, что заказ будет готов в среду, был получен ответ, что данная компания не звонит клиентам, а направляет смс о готовности. Мне даже на минуту показалось, что я сумасшедший и звонка о готовности, действительно, не было. Взгляды двух девушек администраторов были соответствующие – пришел сумасшедший. После моей просьбы об отказе заказа, получил категоричный ответ от администратора, что отказаться от заказа невозможно (нормально так…услуги еще нет, но отказаться уже нельзя)))) Только после фразы о том, что если заказ готов, то пусть его отдают, а если не готов, то и не надо его начинать (благо еще не успел заказ оплатить), был получен ответ в устной форме о согласии с отменой заказа. Мой субъективной вывод: Не хочу, чтобы меня делали идиотом, а также получать заряд отрицательных эмоций на весь оставшийся день за мои же деньги. Компания не клиентоориентирована. Персонал в офисе, работающий с клиентами, не подготовлен к данной работе и, видимо, избавляется от назойливых клиентов, дабы осталось побольше времени, чтобы разложить «косынку»…..и да…. в ту самую среду уже прошло 5 дней (пусть даже из них было два выходных) после оформления заказа. На сайте же компании указано, что срок изготовления фотографий 2 дня, что, в действительности, не соответствует указанным срокам предоставления услуги.

  • Петр
  • 23.02.2017

В компании Альбомикс к майским праздникам заказывала календарь настольный и чехол на телефон. Вышло замечательно, ярко, красиво. Доставили в срок, как и обещали. Менеджер при подтверждении сказала,что предоплата за заказ не обязательна и при получении можно проверить результат. Все понравилось, большое спасибо. Очень приятно,что есть скидочки на следующие заказы. Процветания вам!

  • Ирина Злывка
  • 25.05.2016

Спешу поделится своим впечатлением....Сделал фотокнигу в подарок, очень был рад ее получить. Книга достойная, цвета яркие, печать четкая. Спасибо Вам большое. Подарок всем понравился.

  • Иван
  • 13.05.2016

Делала в подарок Фотокнигу ПРЕМИУМ печать на фотобумаге, картонные страницы, родителям на годовщину свадьбы. Такой потрясающей фотокниги еще не видела. Я в нее влюбилась с первого взгляда. Девочки администраторы подсказали какие лучше фотографии заменить и сделать по-меньше ( фото были отсканированы ). Сделали фотокнигу в срок даже чуть раньше. Спасибо Вам большое. Подарок получился!!!! Родители в восторге!

  • Карина
  • 12.05.2016
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